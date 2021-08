Malore e caduta sulla scogliera, soccorsa una donna

In azione il personale della Società di salvamento di Portonovo, in collaborazione con la Croce Verde di Castelfidardo

Soccorso via mare per una donna di 60 anni, che verso ora di pranzo è caduta dopo un malore. E' successo sulla scogliera nei pressi della Vela, a Portonovo. In azione il personale della Società di salvamento di Portonovo, in collaborazione con la Croce Verde di Castelfidardo. La donna è stata portata a Torrette in codice Giallo. (GUARDA IL VIDEO).