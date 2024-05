Gira a Portonovo con il cane senza guinzaglio poi l'aggressione. Passante viene morso dall'animale

ANCONA - Gira con il suo amico a 4 zampe nei pressi della piazzetta di Portonovo. Improvvisamente un altro cane di grossa taglia, senza guinzaglio a fianco del suo padrone, prima aggredisce il suo animale e poi morde l'uomo, un italiano di 50 anni. E' quanto successo nelle scorse ore. Sul posto è intervenuta la polizia

Giunti sul posto gli agenti hanno preso contatto con l'uomo che ha raccontato di essersi ferito nel tentativo di separare due cani che avevano intrapreso una lotta. In particolare l'uomo ha detto che, mentre passeggiava nella zona con il suo cane, ha incrociato una coppia con al seguito un cane di grossa taglia senza guinzaglio. Immediatamente i due cani hanno iniziato a lottare, motivo per cui il cinquantenne si è messo in mezzo per tentare di dividerli rimanendo ferito ad un braccio. I poliziotti hanno allertato un medico veterinario che ha accertato, a mezzo microchip, la proprietà dei due cani. Inoltre ha provveduto a tranquillizzare i presenti che nel frattempo si erano agitati. Il 50enne ha rifiutato il trasporto in ospedale.