Portonovo e Mezzavalle, prenotazione con l'app iBeach anche durante la settimana

Dal 15 al 23 agosto sarà obbligatoria anche nei giorni infrasettimanali la prenotazione del proprio posto in spiaggia, sia a Portonovo che a Mezzavalle, con l'app iBeach. Da oggi (mercoledì) sarà già possibile effettuare la prenotazione per quel periodo. La app per la prenotazione degli spazi nelle spiagge libere di Portonovo e Mezzavalle nei fine settimana sta funzionando bene consentendo un utilizzo ordinato dell'arenile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In questi ultimi giorni si sono pero' verificati affollamenti eccessivi ed il controllo di Polizia Locale e addetti incaricati è divenuto problematico e non sufficiente. Pertanto, come era stato valutato al momento dell'introduzione della app, monitorando la situazione durante i giorni feriali, d'intesa con la Prefettura, si intensificheranno i controlli e le sanzioni. Verrà bloccata la possibilità di raggiungere le spiagge di Portonovo e Mezzavalle quando i parcheggi saranno pieni. La settimana di Ferragosto la app sarà in funzione anche nei giorni feriali. Dal 15 al 23 agosto, quindi, la prenotazione sarà obbligatoria anche dal lunedi al venerdi. L'obiettivo è tutelare i bagnanti e garantire la sicurezza e la salute degli stessi.