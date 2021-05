«Apprezzamento del cameriere alla cliente», lite a Portonovo: arriva la polizia

Lo hanno raccontato gli stessi ragazzi agli agenti. Nei loro confronti è scattata la sanzione per non aver rispettato le norme anti-Covid

Il cameriere fa un apprezzamento alla cliente che siede a cena con alcuni amici, scatta un diverbio e arriva la polizia. E' quanto accaduto ieri sera a Portonovo. Secondo la ricostruzione degli agenti, alla questura era arrivata la segnalazione di una lite nella baia.

All'arrivo della pattuglia, c'erano solo ragazzi che ridevano e scherzavano nel parcheggio. Ai poliziotti hanno raccontato di aver avuto un diverbio con il cameriere del ristorante, il quale avrebbe rivolto un apprezzamento ad un amica che aveva cenato con loro. Nessun allarme, tutto rientrato già prima che arrivasserro i poliziotti, ma per i ragazzi è scattata comunque la sanzione per non aver rispettato le norme anticovid ed essersi trattenuti oltre l'orario di coprifuoco.