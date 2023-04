Fiction con Raoul Bova, la sindaca Mancinelli va a Portonovo a conoscere l'attore: «Si lavora per accogliere altre produzioni»

ANCONA – Dopo il Passetto è toccato a Portonovo. La troupe della fiction con protagonista Raoul Bova oggi ha girato le scene nella baia, tra la spiaggia e il ristorante da Emilia che ha messo a disposizione dello staff l'intera struttura. E c'era anche l'attore Raoul Bova, arrivato dopo pranzo, per girare anche lui alcune scene che vedremo poi in onda sul piccolo schermo non prima del prossimo autunno. A fargli visita è arrivata a sorpresa la sindaca Valeria Mancinelli che è entrata al ristorante per stringere la mano al bellissimo attore e fare gli onori della città. Mancinelli ha poi postato sul proprio profilo Facebook anche una foto con Bova. «da qualche tempo – ha commentato sul social la sindaca – Ancona è sede di riprese e servizi nazionali, dalla Mole al Passetto, dai musei ai paesaggi. E' frutto di una politica di accoglienza e di relazioni che si sono create nel tempo con reti tv e autori di programmi. Autori di canale 5, registi, troupe e attori ben noti come Bova sono qui in questi giorni e con loro collaborano i nostri uffici e il Palaindoor. La serie sarà vista da milioni di spettatori e mentre questo accade si lavora per accogliere produzioni».

Il merito è anche della Fondazione Marche Cultura che ha fatto da gancio alla Lux Vide, produttrice della fiction, per proporre la città come location per le riprese. A Portonovo oggi è arrivato anche il direttore della fondazione, Francesco Gesualdi. Hanno fatto da supporto anche la Guasco, casa di produzione cinematografica anconetana, con il direttore artistico Fabrizio Saracinelli. Per le riprese di oggi oltre a Bova c'era anche l'influencer Nina Rima, conosciuta come la modella bionica, così come anche lei si autodefinisce. Nel 2017 ha perso una gamba dopo un incidente. E' nel cast della fiction di Bova dove lui interpreta l'allenatore di atletica di una gruppo di disabili. A Portonovo oggi anche una 20ina di comparse e la controfigura di Raoul Bova, il fotografo anconetano Diego Cafasi. Domani la troupe girerà al Duomo di Ancona, la scena di un matrimonio, e poi in piazza del Papa al Raval. Venerdì e sabato tappa a Numana, in piazza, per riprese esterne per le quali hanno scelto il Caffè Vergnano. Il sindaco Gianluigi Tombolini ha già dato predisposizioni per la chiusura di piazza del Santuario per le due giornate. Domenica riposo. Le riprese ricominceranno lunedì della prossima settimana per 5 giorni al Palaindoor. Sabato la troupe e Raoul Bova andranno ad Ascoli Piceno.