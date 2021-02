Estate 2021: percorso pedonale sulle rampe di Portonovo, ma arriva anche il pass per le auto

Pedoni sulle rampe che collegano la rotatoria a Monte alla baia di Portonovo. La soluzione è allo studio del Comune. In consiglio comunale, rispondendo all’interrogazione presentata dal capogruppo FdI Angelo Eliantonio, l’assessore ai lavori pubblici Paolo Manarini ha avanzato l’ipotesi di un allargamento della strada principale per aggiungere un percorso pedonale. Stefano Foresi, assessore alle manutenzioni, ha annunciato la realizzazione di nuovi sentieri interni per collegare diversi punti della baia come ad esempio dalla “piazzetta” alla “Capannina”.

Resterà l’accesso contingentato, potranno entrare a Portonovo solo un numero di auto pari a quello di parcheggi disponibili: «Sarà attivato un varco di controllo all’uscita della rotatoria a monte, tarato su determinati criteri di selezione. Abbiamo fatto un censimento dei parcheggi pubblici e privati e dei vari stabilimenti, da definire insieme agli operatori- ha aggiunto l’assessore alle manutenzioni Stefano Foresi- predisporremo anche una app che, oltre alla prenotazione dei posti in spiaggia, rilascerà un pass di accesso per il transito al varco». Confermato il semaforo a chiamata per gli autobus, con il potenziamento della segnaletica orizzontale a bande ottiche o rumorose.