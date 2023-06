Zaino in spalla vogliono raggiungere la spiaggia di Portonovo, dentro però ci sono droga e coltelli

ANCONA - Vengono controllati mentre scendono dall'autobus proveniente dal centro città e prima di dirigersi verso una delle spiagge di Portonovo. Nel loro zainetto nascondono alcune dosi di hashish e marijuana oltre a due coltelli di 25 e 10 centimetri. A finire nei guai, nella mattinata di ieri, due ragazzi italiani di 18 e 19 anni. Il servizio è stato effettuato dagli agenti della Squadra Volante di Ancona che hanno controllato i due ragazzi dopo aver notato il loro nervosismo appena scesi dal bus.

Il 18enne nascondeva in un calzino un involucro di plastica nero contenente un pezzo di hashish di circa 1 grammo. Nello zaino invece sono stati trovati due coltelli: uno a farfalla arancione e nero della lunghezza di 25 centimetri ed uno con una lama da 10 centimetri. Per questo è stato prima multato per la detenzione dello stupefacente e poi denunciato per il porto abusivo di armi. Il suo amico invece, di 19 anni, nascondeva all'interno dello zainetto un grinder in metallo contenente tabacco mischiato con hashish e marijuana. I poliziotti lo hanno sanzionato per la detenzione dello stupefacente.