Ubriachi tentano di entrare in un locale chiuso, poi le bestemmie ed insulti agli agenti

ANCONA - Prima hanno tentato di entrare in un locale del porto, nonostante fosse chiuso, poi all'arrivo degli agenti di polizia hanno iniziato ad insultarli, bestemmiando e cercando di colpirli. E' questo quanto successo nella notte tra martedì e mercoledì all'interno dello scalo dorico.

I due protagonisti, entrambi stranieri, girovagavano nella zona in evidente stato di ubriachezza. A seguito di una segnalazione, sono intervenuti i poliziotti della Squadra Volante che non senza difficoltà sono riusciti a riportarli alla calma. Entrambi sono stati multati per gli insulti e per non aver rispettato le normative anti-Covid.