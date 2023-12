Ancona è il porto italiano dove sono stati individuati più illeciti

ANCONA- Il porto di Ancona è quello dove sono stati registrati più illeciti nel 2022, ben 15. È quanto emerge dal rapporto di Libera, “Diario di Bordo. Storie, dati e meccanismi delle proiezioni criminali nei porti italiani”, all'interno del quale sono stati elaborati i dati provenienti dalla rassegna stampa Assoporti, dalle relazioni della Commissione Parlamentare Antimafia, della DIA, della DNAA, dell’Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanzia. Gli scali marittimi rappresentano per i gruppi criminali un’opportunità per incrementare i propri profitti e per rafforzare collusioni. E lo scalo dorico sembra fare gola ai criminali. Relativamente allo scorso anno, sono stati individuati 13 eventi che riguardano attività di import, uno di export (relativo a una vicenda di contrabbando) e uno non determinato. Il business criminale più ricorrente (10 episodi) è il traffico illecito di merce contraffatta che vede come principali paesi di partenza dei prodotti la Cina (6 volte), la Turchia e l’Albania (1 volta). In altri due episodi, invece, il dato è mancante. Gli eventi che riguardano l’illecito valutario riguardano entrambi collegamenti con la Grecia.