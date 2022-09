Perde l’equilibrio e cade in una botola: è grave un operaio dei cantieri

ANCONA- Un altro infortunio sul lavoro al porto in uno dei cantieri navali di via Mattei, pochi giorni dopo quanto avvenuto all’altro lavoratore travolto da una lastra a Fincantieri. Nella tarda serata di venerdì 16 settembre, un operaio di 62anni è rimasto ferito a causa della caduta in una botola necessitando di soccorsi immediati prima da parte dei colleghi e poi da parte dei sanitari della Croce Gialla intervenuti insieme all’automedica.

L’uomo ha cercato di aggrapparsi alla superficie laterale ma ha perso ugualmente l’equilibrio. Le sue condizioni sono subito apparse gravi tanto da farlo trasportare all’ospedale di Torrette con un codice rosso avanzato. Non dovrebbe comunque essere in pericolo di vita.