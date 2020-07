CNA sul futuro del porto: «Aspettiamo da decenni una soluzione»

ANCONA - «I progetti e le opere in fase di realizzazione, compresa da ultima la realizzazione del posto di controllo merci transfrontaliero, prefigurano una trasformazione del Porto dorico che è quanto mai necessaria ed urgente per il futuro economico della città di Ancona e della Regione, oltre che per uscire dalla crisi post COVID. Sul tema apprezziamo il dinamismo dell’Autorità di Sistema». Così in una nota CNA Ancona sul recente dibattito in meriti ai lavori ed ai progetti per lo scalo dorico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Dotare lo scalo di strutture degne di un porto internazionale e allargare gli spazi per la movimentazione merci è assolutamente imprescindibile. Così come la viabilità interna portuale e, grande madre di tutte le questioni, il collegamento alla grande viabilità. Su questa ultima questione e in particolari sui tre tronconi di opere che vanno a costituire il sistema di uscita entrata – Lungomare Nord – Bretella di collegamento alla SS16 – Realizzazione raddoppio variante SS16 – come illustrata nell’ultima videoconferenza del Sindaco, abbiamo già manifestato il nostro appoggio all’Amministrazione Comunale e la disponibilità ad iniziative unitarie e costanti di pressione e vigilanza nei confronti dei decisori pubblici. Da decenni stiamo aspettando una soluzione ed una “via di uscita” che è ormai improcrastinabile e si gioca ora sui tempi di autorizzazioni burocratiche e di realizzazione. Tutto il nostro appoggio a iniziative di attenzione e pressione continua».