Stop degrado al porto, completata l’installazione delle cancellate anti-bivacco 

ANCONA - Completata la bonifica del Mandracchio contro bivacchi e degrado. Finita infatti l’installazione delle cancellate disposte dall’Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Centrale, in alcuni punti del Mandracchio e della stazione marittima. La misura è stata decisa durante le riunioni del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica dello scorso aprile.

Il Questore di Ancona, Cesare Capocasa: «Abbiamo colto la sollecitazione del Prefetto per lavorare in un’ottica di prevenzione ed applicare, in accordo con l’Autorità Portuale, gli strumenti più idonei per contrastare fenomeni di degrado urbano, ed assicurare al contempo accoglienza ed integrazione».