Portici di piazza Cavour e Galleria Dorica verso un nuovo decoro: «Riunione proficua»

ANCONA – Riqualificazione dei portici di Piazza Cavour e della Galleria dorica. Si è svolta martedì in Comune una riunione per approfondire le ipotesi di convenzioni tra l’amministrazione comunale e i condomini stessi. Erano presenti l’assessore al Decoro Daniele Berardinelli, la consigliera Carla Mazzanti di Fratelli d’Italia in qualità di presidente della seconda commissione consiliare e i rappresentanti dei condomini interessati dai progetti di riqualificazione della Galleria Dorica e dei portici di piazza Cavour.

«L’incontro – spiega Berardinelli - è stato molto proficuo e si sono delineate le possibili soluzioni, con relative tempistiche, per gli interventi necessari dopo anni di abbandono per riportare il decoro in questa parte della nostra Ancona che rappresenta da sempre il biglietto da visita per chi viene in città».

Per quanto riguarda la Galleria dorica, in attesa di un accordo con i proprietari che possa portare a una gestione diretta da parte del Comune dello spazio coperto della Galleria, si è raggiunto un accordo per modificare l’attuale convenzione aumentando da un intervento mensile a un intervento settimanale la pulizia della piazza coperta a cura dell’amministrazione comunale, la quale provvederà anche a posizionare una rete anti piccioni.

Per i portici di piazza Cavour è stato fissato un apposito incontro per i prossimi giorni, al quale prenderanno parte gli amministratori condominiali e i rappresentanti Cna dei commercianti, assieme al tecnico della ditta che è già intervenuta per il test di pulizia effettuato sugli immobili pubblici. Lo scopo è quello di definire l’impegno economico necessario del Comune e dei privati per l’intervento di ripristino e ripulitura delle colonne e degli archi.