Trova un portafoglio, lo restituisce ma si tiene i soldi e li nasconde nelle scarpe: anconetano denunciato

STAFFOLO - Lo spirito natalizio non ha portato ad una buona azione un uomo che, trovato un portafoglio per terra, si è tenuto i soldi prima di restituirlo. Una perquisizione dei carabinieri però lo ha fatto scoprire. Nella suola di una delle scarpe i militari hanno trovato il denaro, 85 euro. È successo nei giorni scorsi. I militari hanno denunciato il furbetto, un 57enne della provincia di Ancona. L’uomo aveva trovato il portafoglio su una via pubblica, lo aveva aperto, si era intascato il denaro, poi aveva consegnato il portafoglio in caserma dove c’era già una denuncia per smarrimento con indicata la cifra dei soldi che erano all’interno. Riportandolo vuoto i militari si erano insospettiti così avevano deciso di perquisire quel finto benefattore. Gli 85 euro erano ben occultati in una delle sue scarpe. La somma di denaro è stata restituita alla parte offesa.