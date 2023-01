Trova un portafoglio tra le bancarelle, dentro ci sono 700 euro. Lo porta ai carabinieri che rintracciano il proprietario

SENIGALLIA - Vede un portafoglio a terra, tra le bancarelle, lo raccoglie, lo apre e quando si accorge che dentro c’erano 700 euro lo porta dritto dritto ai carabinieri per far ritrovare il proprietario. È successo questa mattina, al foro Annonario, dove ci sono gli stand natalizi. E la lezione di civiltà arriva proprio da una donna, 63enne titolare di uno stand. I militari sono riusciti a rintracciare la proprietaria per restituirlo. Era una donna di San Costanzo, di 47 anni, che non credeva ai suoi occhi quando i carabinieri le hanno mostrato il portafoglio con tutti i soldi ancora dentro. Ha ringraziato di cuore i militari e anche la persona che lo ha trovato e restituito.