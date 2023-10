Si perde il portafoglio, 40enne lo trova e spende migliaia di euro con bancomat e carta di credito

SENIGALLIA - Si perde il portafoglio e prima di fare la denuncia si accorge di alcuni strani movimenti effettuati con il bancomat e con la carta di credito. A quel punto si dirige in Commissariato per denunciare la cosa e gli agenti riescono a risalire al responsabile. Si tratta di uno straniero di 40 anni.

Il fatto è avvenuto nelle scorse settimane a Senigallia. La donna si è diretta in commissariato per denunciare lo smarrimento del proprio portafoglio ed alcuni movimenti, per circa 4mila euro, effettuati da ignoti con le sue carte. Grazie ai video di sorveglianza i poliziotti sono risaliti al responsabile: l'uomo ha riconsegnato alcuni accessori ed un telefono cellulare acquistati con le carte della vittima. Per lui è scattata la denuncia.