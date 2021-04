A terra c'è un portafoglio con 800 euro, lo prende e lo consegna alla polizia

ANCONA - Quando lo ha aperto ha trovato all'interno oltre 800 euro in contanti. Lui, un bosniaco di 43 anni, non ci ha pensato due volte ed ha consegnato il portafoglio ai vigili urbani.

La bella storia è di ieri mattina (sabato). Il 43enne stava passeggiando lungo il centro di Ancona quando si è accorto del portafoglio e lo ha aperto per capire chi fosse il proprietario. Dentro c'erano parecchi soldi, circa 820 euro in contanti, oltre a tutti i documenti e carte di pagamento. Raggiunta una pattuglia della polizia locale, il bosniaco ha consegnato il portafoglio ed ora sono in corso le ricerche per risalire alla persona che lo ha smarrito.