Entra nell'ufficio dell'Anas e ruba il portafogli a un dipendente: è anche recidivo, via da Ancona per tre anni

ANCONA - Firmato un Foglio di Via per un uomo italiano di circa 35 anni residente fuori regione. L'uomo era stato denunciato per essere entrato nell'Ufficio dell' ANAS, da dove aveva rubato il portafoglio a un dipendente dell' Ente. Il 35enne era inoltre gravato da numerosi precedenti per reati dello stesso tipo. Il Questore ha firmato nei suoi confronti il Foglio di Via, con il quale gli ha ordinato di lasciare il territorio comunale con il divieto di fare ritorno per tre anni.