Lavori alla nuova conduttura idrica, chiusure e deviazioni

ANCONA - Da lunedì 9 ottobre verrà chiusa Porta Santo Stefano per i lavori alla nuova condotta idrica. Il traffico proveniente dalla Cittadella verso la porta sarà fermato alla rotatoria all'altezza di via Scandali. Rimane il divieto di transito in via Circonvallazione verso il Pincio: chi proviene da via Canale potrà girare su via Circonvallazione a sinistra. La linea 11 effettuerà una deviazione di percorso: Da Via Circonvallazione prenderà per Via Scandali – Via XXV Aprile – Via Veneto – Via S. Marcellino e percorso invariato per Via S. Stefano.