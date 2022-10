Ponte di Ognissanti, tornano i turisti in città. Si affacciano anche gli stranieri: tedeschi e americani in pole

ANCONA - Non era mai capitato prima d’ora di trovarsi ad essere meta turistica durante il ponte di Ognissanti. Anzi, di solito erano gli anconetani a spostarsi per le classiche gite fuori porta o per la vacanza d’autunno. Quest’anno, invece, non solo tanti cittadini hanno preferito rimanere a farsi cullare dal caldo quasi estivo preferendo la spiaggia alle colline. Ma addirittura anche gli stranieri hanno considerato quest’aspetto e dunque hanno puntato su Ancona quale destinazione migliore per godersi l’aspetto positivo di questo meteo impazzito. O forse avrà inciso anche il fatto che il capoluogo di regione può offrire un ventaglio di proposte culturali, e la vicinanza con la zona collinare, senza incappare nel caos delle grandi città d’arte. Insomma, una volta tanto i limiti di una piccola città di mare si sono trasformati in un punto di forza. E gli imprenditori della ricettività sfoggiano il più bel sorriso.

Gli stranieri a sorpresa

Michele Zannini, titolare del Caffè Giuliani, non credeva alle sue orecchie quando di colpo ha cominciato a sentire nel suo locale una serie di accenti non riconducibili alla lingua italiani. «L’altra sera ho avuto un gruppo di ragazzi americani - racconta - poi una coppia di tedeschi e due coppie di svizzeri». Si potrebbe dire un caso. E invece no. «In questi giorni abbiamo avuto un mix variegato di turisti stranieri - conferma Paolo Tiengo, direttore del Grand Hotel Palace - in primis inglesi e americani, poi tedeschi e svizzeri. Immancabili gli Olandesi e i Belgi. E addirittura qualche sudamericano, cinesi e russi». Molto spesso Ancona viene utilizzata come tappa per il turismo legato al mondo del business. «Ma in realtà stiamo vedendo anche una buona performance da parte del cosiddetto turismo leisure - assicura Tiengo -, anche se i dati sono più o meno in linea con quelli dell’anno scorso». Quindi non c’è il pienone nelle strutture ricettive, ma l’affluenza è comunque buona. «Non ci attestiamo al 100% dell’occupazione - spiega il direttore del Palace -, ma la presenza è in ogni caso soddisfacente». Adesso gli operatori ci credono veramente, l’autunno e la corsa verso il Natale possono riservare piacevoli sorprese. «Le aspettative sono alte - ammette Zannini -, c’è veramente un gran bisogno di lavorare e noi siamo pronti a fare la nostra parte».