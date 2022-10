Ponte di Ognissanti, Ancona fa il pieno: la ruota panoramica inaugura col botto

ANCONA - E’ l’autunno più assurdo che si sia mai visto. Domenica in spiaggia sembrava ferragosto. Ma nonostante le temperature che avrebbero potuto svuotare la città in favore delle consuete mete fuori porta, il centro ha tenuto oltre le più rosee aspettative. A confermarlo è Manuel Rambelli, titolare della ruota panoramica che ha inaugurato i primi giri dell’inverno 2022 proprio venerdì scorso. «Siamo partiti molto bene - afferma -. Il tempo ci ha assistiti. Anzi, pure troppo».

L’assalto in centro

Non c’è ancora stata la fila per salire sulla giostra panoramica, ma l’affluenza è stata comunque elevata. «Non ho i dati numerici sotto mano - precisa Rambelli -, ma a occhio posso sicuramente dire che siamo andati come l’anno scorso, che è stata una performance davvero ottima». E quando arriva la ruota in città, vuoi dire che si inaugura a tutti gli effetti il periodo di avvicinamento al Natale. «Sabato è stata veramente una giornata eccezionale in termini di giro - conferma Andrea Valla, titolare di Dadi e Mattoncini -, meglio addirittura di quanto mi aspettassi. Sono davvero soddisfatto». Adesso non resta che vedere come andrà oggi, Halloween, «che essendo un pre festivo è sempre un’incognita - continua Valla - e poi c’è domani che è un festivo. Staremo a vedere, ma gli auspici sono buoni». L’occhio clinico dei commercianti, infatti, sa bene come leggere i segnali del movimento in città. «Sembra che molti anconetani abbiano deciso di passare il ponte restando in zona - afferma Ashraf Azzazy, titolare del negozio di abbigliamento +69 Store lungo corso Garibaldi - e il bel tempo ha fatto sì che tutti abbiano trascorso questo weekend all’aperto e facendo una passeggiata in centro». Dunque il lungo ponte si sta confermando sicuramente positivo per tutti: per i commercianti che rilevano presenze in aumento in città, e per gli utenti che possono godersi il treno di festività con un meteo davvero impensabile.