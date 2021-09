Cadono calcinacci dal ponte: il Comune chiude la strada

Cadono pezzi di detriti dalle travi del ponte. E' allarme tra i residenti e il Comune chiude il ponte Guerini, all’incrocio tra via XXV Aprile e via Veneto.

Paura sabato sera intorno alle 22. Alcune persone passavano da quelle parti e hanno notato i calcinacci sul cemento. A quel punto sono intervenuti polizia locale e vigili del fuoco che hanno lavorato fino a mezzanotte sull’autoscala per controllare la stabilità della struttura.

Inevitabili le modifiche alla viabilità «Il traffico proveniente da via XXV Aprile - ha fatto sapere il Comune - è stato deviato su via Scandali, quello proveniente da via Veneto viene indirizzato su via Circonvallazione». Non è la prima volta che i pompieri intervengono per controllare il ponte da cui cadono pezzi di cemento.