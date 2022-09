Esce di casa per andare a scuola, 13enne travolta da un suv. L'autista poi scappa e non la soccorre

POLVERIGI - Era da poco uscita di casa per raggiungere l'autobus che l'avrebbe portata a scuola. Al momento di attraversare la strada è stata travolta da un suv che l'ha centrata in pieno e l'ha sbalzata sull'asfalto. Lei, una studentessa di 13 anni, ha riportato varie fratture ma non è in pericolo di vita. L'autista dell'auto, un uomo classe '76, non ha prestato soccorso alla giovane e si è allontanato cercando di far perdere le proprie tracce. E' successo stamattina, poco dopo le 7.

La 13enne è stata soccorsa inizialmente da alcuni passanti che hanno allertato il 118. Poco dopo è arrivata sul posto anche la mamma che ha trovato la figlia riversa a terra. Nel frattempo sono stati avvertiti anche i carabinieri che, grazie alle testimonianze dei presenti ed alle telecamere di videosorveglianza del supermercato, sono riusciti a risalire al pirata della strada. L'uomo è stato portato in caserma, ad Agugliano, ed ascoltato dai carabinieri. Per lui scatterà una probabile denuncia per omissione di soccorso. Per la ragazza è stato necessario il trasporto all'ospedale Salesi.