Polpette con viti disseminate per la città, l'allarme dell'Oipa: cani e gatti a rischio

Polpette di carne macinata con all'interno dei chiodi sono state trovate dagli operatori dell'Oipa in alcune zone del capoluogo. Letali se ingerite dai nostri amici a 4 zampe, sono state rinvenute in via Monte d'Ago ed in via Brecce Bianche, nella zona della chiesa. Altri bocconcini sono stati visti in piazza Salvo D'Acquisto e la stessa Oipa ha lanciato un allarme invitando i cittadini a segnalare eventuali nuovi avvistamenti.

«Massima attenzione - si legge in una nota - a non lasciare liberi i cani. E' importante tenerli sempre al guinzaglio e se possibile usare la museruola. Inoltre non fare uscire i gatti se possibile».