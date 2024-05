Aderisce all'offerta telefonica per una polizza Rc Auto, ma viene raggirato: i truffatori agivano così

FABRIANO – Aveva sottoscritto nei mesi scorsi una polizza assicurativa per la macchina dando credito ad una vantaggiosa offerta, ma all’altro capo del telefono c’era una coppia di truffatori che lo hanno raggirato. Vittima dell’inganno un anziano di Fabriano, contattato da due operatori che hanno proposto una Rc Auto al costo di 400 euro per assicurare il veicolo. Convinto dall’offerta, l’uomo ha deciso di accettare provvedendo a bonificare l’importo sull’Iban indicato la cifra pattuita, restando in attesa della documentazione attestante il buon fine dell’accordo sottoscritto.

Ma dopo l’attesa di alcuni giorni, nessuna traccia della documentazione richiesta, con tanto di inutili chiamate al numero dal quale era stato inizialmente contattato, che risultava sempre staccato. L’anziano si è così rivolto ai carabinieri di Fabriano, i quali hanno avviato le indagini partendo proprio dall’utenza telefonica e dall’Iban nel quale era stato effettuato il pagamento. Alla fine, è stata identificata e denunciata per truffa in concorso una coppia siciliana, lui 50 anni e lei 40 anni, entrambi con precedenti specifici.

Accanto all’attività di repressione, visto il dilagare delle truffe nel territorio, i carabinieri stanno proseguendo l’attività formativa e di prevenzione basata sull’accordo sottoscritto con la Diocesi a firma del vescovo Massara e del capitano Marcucci. Ieri pomeriggio, alle 16, si è infatti svolta una conferenza all'interno dell'oratorio della Parrocchia di San Facondino dove ha sede il Centro Alzheimer Marche di Sassoferrato, sul tema "occhio alla truffa" a cui hanno partecipato circa 50 persone. A tenere la conferenza, il Luogotenente Matteo Prencipe, Comandante della Stazione Carabinieri di Sassoferrato e la responsabile del Centro Alzheimer Claudia Grini.