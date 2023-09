Non va in trasferta di lavoro a Roma per accudire il figlio piccolo: contestazione disciplinare per il poliziotto

ANCONA - Squadre depotenziate, rispetto dei ruoli e delle funzioni, mancata fruizione del riposo settimanale, recupero psico-fisico tra un servizio ed un altro, eccessivi carichi di lavoro. "Questi sono stati i principali argomenti su cui il Siulp è dovuto intervenire sindacalmente contro la politica gestionale del Dirigente il XIV Reparto Mobile e per cui lavora costantemente a tutela del benessere dei colleghi, da quasi due anni- si legge in una nota del sindacato- non ci aspettavamo, però, quanto occorso recentemente con la contestazione disciplinare per la fruizione di un istituto previsto a tutela della maternità/paternità, riguardante i figli minori perché si è andati ad incidere sulla famiglia oltre che sul singolo e fuori da ogni normativa e buon senso."

Il caso

Lo scroso 19 luglio, alla fine di un servizio di ordine pubblico fuori sede a Bologna, durato 14 ore,"un collega comunicava la propria indisponibilità a prestare servizio a Roma per il giorno successivo. La tempestiva comunicazione effettuata non creava nessun problema all’attività di servizio, rispettando nei modi e nei tempi la normativa vigente- scrive ancora il sindacato- successivamente, quando il collega ha deciso di fruire dell’istituto della malattia per accudire il figlio minore di due anni, presentando la relativa certificazione del medico pediatra, è arrivata una incomprensibile contestazione disciplinare per mancanza di correttezza nel comportamento".

"Mancanza di sensibilità"

"Sono rimasto esterrefatto quando il collega si è rivolto al Siulp per questa problematica, perché dai fatti esposti non ritengo sussista nessuna violazione, assurda è la contestazione e le motivazioni addotte ed addirittura è grave la mancanza di sensibilità posta in essere dall’amministrazione tramite un proprio Funzionario che, costantemente, “chiede” sacrifici al personale ma che poi si dimostra “miope” con le esigenze dello stesso, peraltro previste da una norma di legge. Tale comportamento sanzionatorio non rispecchia i principi fondanti della nostra Istituzione né le recenti raccomandazioni del Sig. Capo della Polizia di vicinanza e sensibilità verso le esigenze del personale - afferma Alessandro Bufarini, segretario generale provinciale del Siulp Ancona e membro del Direttivo Nazionale Siulp- Infatti, il personale del XIV Reparto Mobile, per la tipologia del servizio cui è preposto, è costantemente impegnato in servizi fuori sede che si prolungano per più di una giornata, fattore questo che va a gravare ulteriormente sia sullo stress lavorativo dei colleghi, che sulla qualità della loro vita personale e familiare; non sono da meno quelli giornalieri poiché si protraggono sempre oltre l’orario, con medie di 10 – 12 ore, ossia si parte la mattina e si torna la sera poiché il Reparto Mobile di Senigallia non ha servizi in “zona”.

Proprio per il sacrificio, personale e familiare, che fanno i colleghi del Reparto con costante spirito di abnegazione, sempre più spesso impiegati in contesti “difficili” e delicati con l’imprevedibilità delle esigenze connesse all’ordine pubblico che mi sarei aspettato una diversa sensibilità da parte del Dirigente del XIV Reparto Mobile verso un proprio operatore, continua il sindacalista. Mi è sembrata già grave la sola contestazione disciplinare, ma come Siulp attenderemo la chiusura della vicenda per valutare ed attivare ogni forma di tutela che serva non solo verso il singolo ma che ponga i riflettori sul tema trattato, soprattutto, per sottolineare l’importanza e la valorizzazione di tutti quegli istituti che riguardano la materia a tutela e sostegno della maternità e della paternità, dei figli e della famiglia, “conquistati” negli anni anche dalle donne e dagli uomini in divisa, il cui fine è quello della tutela del minore dando la dovuta serenità lavorativa ai genitori, perché anche i Poliziotti, come tali, ne hanno bisogno.