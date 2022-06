Poliziotti di prossimità vicini a studenti e insegnanti per gli esami di terza media

La scuola è finita ma continua l'impegno dei poliziotti di prossimità per le scuole del capoluogo. Nei giorni scorsi - fa sapere la questura - Eleonora e Mattia sono stati impegnati per assicurare, su richiesta di alcuni dirigenti scolastici, il buon andamento degli esami di terza media, iniziati proprio alla fine della settimana scorsa.

Diversi infatti sono stati i ragazzi non ammessi agli esami o alla classe superiore ed alcuni dirigenti temevano che I respinti potessero disturbare gli esami dei compagni. Tutto invece si è svolto in modo regolare. Intanto già incominciano ad arrivare al Questore le richieste da parte dei centri estivi per incontri con i Cinofili e con i Poliziotti per sensibilizzare le giovani leve contro il Bullismo e per favorire l'inclusione. «La Polizia di Stato, sempre vicina ai giovani in tutti i momenti della loro crescita, non farà mancare la sua presenza anche per i momenti di svago estivi»