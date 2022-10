Il questore incontra i poliziotti eroi dell’alluvione: «Questa è la famiglia di cui faccio parte»

ANCONA - Questa mattina il Questore Cesare Capocasa ha voluto incontrare personalmente i due poliziotti in servizio all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Ancona, che, durante i momenti tragici dell’alluvione del 15 settembre si sono resi protagonisti di atti eroici, al servizio della cittadinanza. Capocasa ha espresso parole di ringraziamento ed il suo personale plauso agli agenti che ancora una volta, hanno messo a repentaglio la loro vita, per salvare quella di altri.

«Questa è la famiglia di cui orgogliosamente faccio parte, i compagni delle mie giornate, persone che nella loro normalità svolgono quotidianamente un servizio straordinario; perché se si può essere “ Eroi per caso”, non si è mai, “ donne” e “uomini”, e, conseguentemente, “ buone poliziotte” e “ buoni poliziotti” per caso”».