Per evitare un'auto sbanda con lo scooter e cade a terra. Il conducente della macchina non si ferma

ANCONA - Paura questa mattina per un incidente stradale di fronte alla chiesa di via Posatora. Un uomo di circa 60 anni è caduto a terra mentre stava viaggiando in sella al suo scooter. Secondo il suo racconto l'incidente sarebbe stato causato da una manovra imprudente da parte dell'automobilista. Il 60enne, nel tentativo di schivarlo ed evitare l'impatto, avrebbe perso il controllo finendo sull'asfalto. Da quanto riferito alla polizia, presente sul posto insieme agli operatori della Croce Gialla di Ancona, il conducente della macchina si sarebbe poi allontanato senza prestare soccorso. C'è da capire se quest'ultimo non si sia accorto di nulla (nessun impatto tra i mezzi) oppure se deliberatamente abbia scelto di fuggire. Il 60enne è stato soccorso dagli operatori della Croce Gialla e trasportato per accertamenti all'ospedale regionale di Torrette. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi.