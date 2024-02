Scontri e lancio di oggetti prima del match contro la Jesina: denunciati 11 ultras della Civitanovese

JESI - Sono 11 tifosi gli ultras della Civitanovese denunciati nelle scorse ore dalla polizia per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, rissa, percosse, tentato danneggiamento e, solo per due di essi anche per false dichiarazioni, lancio di oggetti contundenti e tentato scavalcamento di recinzione commessi nei pressi dello stadio Carotti, in occasione dell’incontro calcistico Jesina-Civitanovese.

Il fatto

Lo scorso 17 dicembre, intorno alle ore 14.15, in prossimità dell’inizio dell’incontro calcistico disputato presso lo stadio Comunale Carotti di Jesi tra le squadre Jesina e Civitanovese, un gruppo di tifosi ultras civitanovesi, scesi dalle rispettive autovetture nell’area di parcheggio, si è diretto verso via Mestica, anziché in direzione dell’ingresso del settore ospiti. Gli ultras, giunti all'incrocio tra via Mestica e via San Francesco, punto maggiormente sensibile e di potenziale scontro tra tifoseria locale e quella avversaria, si sono incaminati verso viale Verdi, con il chiaro intento di aggredire gli ultimi tifosi della Jesina che facevano accesso allo stadio. Quest'ulitimi, dopo essersi accorti dell’arrivo dei tifosi ospiti, hanno deciso di affrontarli. Ad assistere allo scontro anche il personale della Polizia Scientifica in servizio di Ordine Pubblico, che ha notato alcuni tifosi della Civitanovese con il viso nascosto da sciarpe, cappucci e passamontagna, tenere in mano un bastone ed una cintura dei pantaloni. L'intervento degli agenti ha scongiurato il peggio.

Dalla disamina dei video è emersa la responsabilità di alcuni tifosi della Civitanovese che, successivamente, nelle fasi di accesso alla gradinata ospiti dello stadio, sono stati individuati. Nelle settimane successive gli ultras coinvolti sono stati nuovamente identificati e, terminati gli accertamenti, nella giornata di ieri sono stati denunciati. Per loro saranno avanzate le proposte per l’applicazione del Daspo al vaglio del Questore di Ancona.