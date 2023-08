Minaccia il suicidio in ospedale, ansia per medici e pazienti: arriva la polizia

ANCONA - Minaccia il suicidio in ospedale perché ritiene di non aver ricevuto le giuste cure per la sua malattia. Ore movimentate a Torrette questa mattina. La polizia ha soccorso un 40enne marocchino che stava preoccupando medici e pazienti.

Gli agenti lo hanno riportato alla calma, insieme agli operatori sanitari, e sono stati già presi contatti con gli assistenti sociali che lo seguiranno nel periodo di terapia domiciliare.