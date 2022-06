Taglia i cavi elettrici del ristorante: il titolare lo scopre e chiama la polizia

ANCONA - Taglia i fili della corrente dal ristorante. È quanto accaduto l’altra sera alle 19,30 al ristorante la Vecchia Pesca in via Flaminia: a lanciare l’allarme è stato il titolare del locale che ha allertato il Nue 112. È stato lui a segnalare la presenza di un 30enne sudanese che, per cause ancora da accertare, si è intrufolato e ha danneggiato l’impianto con i cavi elettrici e telefonici.

Sul posto sono intervenute le Volanti della polizia che hanno identificato l’uomo. Il proprietario ha fornito una descrizione dettagliata poiché non ha perso di vista per un secondo il 30enne fino all’arrivo della polizia. Il soggetto, ritenuto responsabile dell’evento, è stato quindi denunciato per danneggiamento aggravato.