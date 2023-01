Velocità e uso del cellulare al volante: strage di multe e 700 patenti ritirate. Il bilancio della polizia stradale delle Marche

ANCONA – Eccesso di velocità, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e uso del cellulare alla guida. Sono le violazioni maggiori riscontrate dalla polizia stradale delle Marche che traccia un bilancio di un anno di attività, quelle effettuata nel 2022. In servizio sono state messe 14.526 pattuglie, impegnate sulla viabilità regionale, sia ordinaria che autostradale, ed hanno effettuato 64.762 controlli, identificando 66.847 persone, contestando 42.326 violazioni al codice della strada. Le maggiormente accertate, che sono anche quelle riscontrate come cause prevalenti degli incidenti stradali, sono state per auto che superavano il limite consentito, 11.344 violazioni, poi l'assenza delle cinture con 3.038 violazioni ed infine l'uso dello smartphone con 1.376. Sono state ritirate 708 patenti di guida e decurtati complessivamente 60.657 punti. I conducenti controllati e sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica sono stati 532 mentre quelli denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono stati 28. E ancora, 491 persone sono state denunciate e di queste 12 tratte in arresto, 1 veicolo è stato sequestrato amministrativamente e 23 sottoposti a vincolo per sequestro penale. I numeri mostrano un’attività incessante volta a contrastare le condotte di guida più pericolose. Da questo punto di vista è preoccupante il dato in crescita delle persone trovate alla guida in stato di ebrezza alcolica o a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti. Il fenomeno infortunistico, esaminato sulla base degli interventi, ha registrato un aumento rispetto al 2021.

In particolare, gli incidenti rilevati nel 2022 sono stati 1.934, di cui 710 in viabilità autostradale e 1.224 in viabilità ordinaria, a fronte di 1782 incidenti nel 2021. Gli incidenti con feriti sono stati 1.155, a fronte di 1.045 nel 2021. Il dato confortante risulta il calo, seppur lieve, degli incidenti mortali: 16 nel 2022 a fronte di 18 nel 2021 (ma c'erano molte restrizioni ad uscire per via del lockdown). Il trend dell’incidentalità stradale risulta in aumento rispetto al 2021, nella cui prima parte erano tuttavia ancora vigenti limitazioni derivanti dalla necessità di contenimento della pandemia, mentre rispetto al 2019 - anno di riferimento anche per l’Istat per la valutazione del trend infortunistico in quanto precedente all’epoca Covid - i dati risultano in diminuzione. Infatti nel 2019 gli incidenti sono stati 2.446, con 27 incidenti mortali. Sul fronte della prevenzione, la polizia stradale è andata nelle scuole a fare campagne di sensibilizzazione verso una guida corretta e rispettosa delle norme del codice della strada, attraverso i progetti “Icaro”, “Biciscuola” ed altre iniziative di comunicazione. A Senigallia e San Benedetto del Tronto è stato impiegato il pullman azzurro della polizia di Stato: un'aula didattica itinerante che con il simulatore di guida, il percorso ebbrezza ed altri strumenti interattivi ah radunato numerosi giovani cui è stata mostrata la prova concreta di quanto sia rischioso adottare comportamenti errati o pericolosi sulla strada. Complessivamente sono stati oltre 2.600 i ragazzi che la polizia stradale marchigiana ha incontrato nelle scuole in occasione dei numerosi interventi di educazione stradale e che ha coinvolto in attività formative sempre nuove ed efficaci.