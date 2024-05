Furiosa lite col compagno, arriva la polizia e lei corre verso la finestra aperta urlando: «Ora mi ammazzo»

SENIGALLIA - Corre verso la finestra ed urla: «Ora mi ammazzo». Tragedia sfiorata nella notte del 14 maggio in una struttura alberghiera di Senigallia. Ad evitare il dramma il tempestivo intervento della Squadra Volante del Commissariato di Senigallia, guidata dal Vice Questore Dottoressa Mabj Bosco. Gli agenti infatti si trovavano nella struttura ricettiva dopo aver risposto ad una segnalazione riguardante una coppia che litigava furiosamente all'interno di una camera al terzo piano.

I poliziotti hanno trovato una coppia in stato di forte alterazione che continuava a litigare, ignorando completamente la presenza delle forze dell'ordine e rifiutando ogni invito alla calma. Durante il litigio la donna ha cercato più volte di aggredire il compagno, ma è stata prontamente fermata dagli agenti. Improvvisamente la donna, dopo un apparente momento di calma, ha iniziato a correre verso la finestra aperta con l'intento evidente di lanciarsi nel vuoto, urlando «Ora mi ammazzo». Per fortuna gli agenti sono riusciti a bloccarla prima che potesse compiere l'estremo gesto. Una volta messa in sicurezza, la giovane è stata affidata alle cure dei sanitari e trasportata all'ospedale locale.