Droga a scuola, la preside chiede il controllo: arriva il reparto cinofili

ANCONA - I poliziotti, insieme al reparto cinofili e al pastore tedesco Imperator in servizio al nucleo antidroga, si sono recati per un servizio specifico presso l’Istituto Scolastico “ Podesti- Calzecchi- Onesti”, su richiesta della dirigenza scolastica. Obiettivo: contrastare possibili attività di spaccio all’interno del plesso scolastico svolto nelle aree comuni della scuola, dove erano stati segnalati ritrovamenti di sostanze stupefacenti. L’attività preventiva è stata svolta nella fase della ricreazione, senza che vi fossero problematiche particolari. Al termine delle attività la professoressa Laura Castellana, dirigente dell’Istituto, ha espresso agli operatori il suo personale ringraziamento per l’attività svolta.

Dall’inizio dell’anno scolastico la Polizia di Stato è presente in tutti gli Istituti Comprensivi Anconetani a rotazione, sia con il poliziotto di Prossimità, sia con servizi specifici ad opera, appunto, del Reparto Cinofili e volti a garantire la sicurezza dei giovani in ambito scolastico, soprattutto in concomitanza con l’ingresso e l’uscita da scuola e durante la fase di Intervallo.