Una settimana di controlli e inconntri a scuola per la polizia

OSIMO - Controlli del fine settimana, complessivamente sono state identificate 106 persone di cui 13 gravate da precedenti di polizia. Accertamenti su 5 esercizi pubblici e 4 conducenti sono stati sanzionati per altrettante violazioni al Codice della Strada.

I poliziotti del Commissariato di Osimo, nella settimana appena conclusa, hanno incontrato gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado di Osimo Stazione, del Comprensivo “Bruno da Osimo”. Con i ragazzi della scuola secondaria di primo grado sono stati affrontati temi come l'uso consapevole del Web e dei Social media, ai pericoli connessi al gioco online e agli effetti tutt’altro che virtuali per le vittime del cyberbullismo. Ai bambini delle ultime classi della scuola primaria, l’incontro ha avuto lo scopo di avvicinarli alla figura del poliziotto al quale potersi rivolgere per qualsiasi problema e difficoltà. L’entusiasmo dei bambini èstato catturato dall'esibizione dei cani poliziotto antidroga Hermae e Edox e del pastore tedesco Rick, addestrato per i servizi di ordine pubblico. Tutte le curiosità dei bambini sull’addestramento delle unità cinofile sono state soddisfatte dai Agenti-conduttori che hanno spiegato come ognuno di loro può candidarsi per adottare i cani poliziotto quando andranno in “pensione”.-