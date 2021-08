Video choc, scoperto l'aggressore dalla polizia: è un 21enne

Trovato l'autore del pestaggio di domenica scorsa in via Novelli. I poliziotti della Squadra Mobile di Ancona guidati dal capo Carlo Pinto hanno chiuso nella tarda serata di ieri le indagini che hanno permesso di identificare il responsabile, un foggiano di 21 anni domiciliato ad Ancona. Ad incastrarlo le spycam installate nella zona oltre al video della brutale aggressione ripresa da un residente.



Dunque un altro colpo messo a segno dalla polizia alla delinquenza giovanile in città. Nel corso delle indagini i poliziotti della Mobile hanno ricollegato un episodio accaduto poco prima in piazza Cavour: in quell'occasione un gruppetto di giovani aveva chiesto ad un tassista in piazza Cavour di entrare in cinque all'interno dell'auto ma, per via delle norme anti Covid, il conducente si era rifiutato di caricarli a bordo e così i giovani avevano iniziato ad insultarlo. A seguito di approfonditi accertamenti e mettendo insieme tutte le tessere del puzzle è stato possibile comprendere che l’autore dell’aggressione di via Novelli fosse anche uno di quei giovani che poco prima, insieme ad altri amici, aveva affrontato il tassista. Il 21enne è stato quindi indivuato e accompagnato in questura per ulteriori approfondimenti. Gli agenti hanno perquisito anche la casa dove vive in ragazzo, trovando alcuni bilancini riconducibili all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, insieme a materiale per il confezionamento della droga e vestiti che corrisponderebbero a quelli indossati al momento del parapiglia.

E' stato quindi accompagnato in questura e sono stati individuati così gli altri componenti del gruppetto. Le indagini, coordinate dalla Procura, sono ultimate solo in parte, in quanto si sta ancora appurando il perchè del gesto. Le indagini corrono su un doppio binario in quanto la posizione della gang è anche al vaglio dei poliziotti della Divisione Anticrimine per valutare quali misure di prevenzione potranno essere disposte nei loro confronti.