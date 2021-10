Malore al bar, uomo senza sensi: salvato dai poliziotti

Malore in un bar di Corso Matteotti, l’uomo è incosciente e cianotico: salvato dalla pattuglia della polizia. E’ successo ieri pomeriggio.

Gli agenti sono entrati nel bar (non un negozio come risultava in precedenza) dove l’uomo, 53anni, era a terra incosciente e hanno provveduto alle prime manovre di soccorso: «I due operatori intervenuti- spiega la Questura- sono rispettivamente laureato in “Scienze Infermieristiche” e l’altro titolato del corso di “Primo Soccorso”». Un’altra pattuglia delle Volanti ha invece gestito la viabilità per permettere l’arrivo dei mezzi di soccorso. Gli operatori del 118 hanno trovato l’uomo già stabilizzato, aveva anche ripreso i sensi. La Croce Gialla ha quindi portato il 53enne a Torrette.