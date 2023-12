Barriere per i disabili e scarsa igiene, multato un ristorante del centro

ANCONA - Nel pomeriggio di ieri la squadra amministrativa della Questura dorica, insieme agli ispettori sanitari dell'A.S.T. Ancona, ha effettuato una serie di controlli rilevando alcune carenze sotto il profilo igienico sanitario in un centralissimo ristorante etnico.

Gli agenti hanno constatato che il pentolame utilizzato dal personale addetto alla cucina risultava essere molto sporco, con residui di cucinato, in violazione dei protocolli di autocontrollo HACCP. Per questo motivo il ristoratore, di origini straniere di 44 anni, è stato sanzionato con un verbale di contestazione che ammonta a 2000 euro. Inoltre è stata rilevata la presenza di barriere architettoniche che non permettono l'accesso ai portatori di handicap. Difatti la sala ristorante si trova nel piano seminterrato e non vi sono strumenti che permettano alle persone diversamente abili di accedervi.