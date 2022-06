La polizia postale utilizza software israeliani per stanare i pedofili

ANCONA - Polizia postale oggi pomeriggio in piazza Roma: sotto lo stand gli ispettori Endrio Brandi e Mauro Morici hanno illustrato alla cittadinanza le apparecchiature d'avanguardia utilizzate nel loro lavoro per estrarre i dati dalle memorie di pc e cellulari. «Sono dei software di ultima generazione - spiega Brandi - per estrarre in poche ore le immagini e i dati. Ci avvaliamo della piattaforma realizzata dagli israeliani Cellebrite. Loro sono i massimi esperti nel campo».

Un'iniziativa fa sapere la questura di Ancona «per sensibilizzare sui rischi connessi all’uso del web, del cyberbullismo, dei giochi on line, degli adescamenti di minori via internet, per la prevenzione di reati connessi alla pedopornografia e soprattutto per educare le nuove generazioni ad utilizzare gli strumenti informatici in modo responsabile, senza creare pericoli per se’ stessi e gli altri».