ANCONA - Ubriaco molesta i passanti di piazza Rosselli chiedendo loro denaro. Nello zaino inoltre nasconde un coltello a serramanico. L'uomo, un 41enne congolese, è stato denunciato.

Il fatto

Nel pomeriggio di ieri, le Squadre Volanti della Polizia di Stato sono intervenute in Piazza Rosselli a seguito di una segnalazione riguardante un individuo molesto. La chiamata, effettuata da un cittadino italiano di 40 anni con precedenti penali e destinatario di una misura di prevenzione da parte del Questore di Ancona, parlava di un cittadino di colore che, apparentemente ubriaco, chiedeva insistentemente del denaro e portava con sé dei coltelli. Secondo quanto raccontato nella segnalazione l'uomo era solito comportarsi in modo molesto e chiedere denaro anche nei giorni precedenti.

Gli agenti hanno notato il soggetto descritto entrare in un bar della zona e fermarsi nei pressi dei dehors del locale. Procedendo al controllo, hanno constatato che l'uomo era in evidente stato di alterazione a causa dell'abuso di alcol, con in mano una bottiglia di birra aperta. Si tratta di un cittadino italiano di origini congolesi di circa 41 anni, anche lui con precedenti penali. L'uomo ha consegnato spontaneamente un coltello a serramanico che custodiva nel suo zaino.

L'individuo è stato condotto presso gli uffici della Questura, dove è stato denunciato per porto illecito di oggetti atti ad offendere e sanzionato amministrativamente per ubriachezza. Al momento, il Questore Capocasa sta valutando l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti amministrativi nei confronti dell'uomo.