Carenza di personale e condizioni di lavoro inaccettabili. Sit-in della polizia penitenziaria davanti al carcere

ANCONA - La Polizia Penitenziaria di Ancona alza la voce per denunciare le gravi carenze di personale e le inaccettabili condizioni di lavoro all'interno dell'Istituto Penitenziario di Montacuto. Per questo motivo, ha indetto un sit-in di protesta che si terrà il 19 giugno 2024 di fronte al carcere. Mancanza di personale e condizioni di lavoro insostenibili. Al centro della protesta c'è la cronica carenza di organico che affligge l'istituto, con un numero di agenti dimezzato rispetto alle reali necessità. "Una situazione - spiegano - che mette a rischio la sicurezza sia degli agenti che dei detenuti, con turni massacranti, carichi di lavoro sproporzionati e una vigilanza insufficiente".

"Non possiamo più rimanere inerti di fronte a questa situazione drammatica - dichiara il sindacato USPP di Polizia Penitenziaria - La carenza di personale ci costringe a fare i doppi turni, a saltare i riposi e a lavorare in condizioni di stress psicofisico insostenibili. Tutto questo si traduce in una minore sicurezza per noi e per i detenuti, a cui non possiamo garantire un'adeguata assistenza e tutela". Un esempio concreto: le ferie negate "Quest'estate non potrò andare in ferie. Non per motivi personali, ma perché non ci sono abbastanza agenti per coprire i turni. Siamo allo stremo, sia fisicamente che psicologicamente." Questa è la testimonianza di un agente di Polizia Penitenziaria di Ancona che preferisce rimanere anonimo per timore di ritorsioni.

Un appello alle autorità e alla cittadinanza Il sit-in del 19 giugno vuole essere un monito forte per le autorità competenti, affinché intervengano con urgenza per risolvere la critica situazione di Montacuto. "La Polizia Penitenziaria chiede semplicemente di poter svolgere il proprio lavoro con dignità, professionalità e sicurezza. Non chiediamo eroi - sottolineano i rappresentanti del USPP - ma solo le condizioni minime per poter svolgere il nostro dovere con serenità e senza mettere a rischio la nostra incolumità e quella dei detenuti".