Cambio al vertice della Polizia Locale, il nuovo comandante fu ferito in operazione

Giovanni Dongiovanni, 40 anni di Milano, è il nuovo comandante della Polizia Locale di Jesi. Lo ha nominato il sindaco Massimo Bacci al termine di una selezione che ha visto la partecipazione di 9 candidati. Dongiovanni, attuale dirigente della Polizia Locale del Comune di San Giuliano Milanese, prenderà servizio nella nostra città a partire dal prossimo 15 dicembre. Il suo incarico avrà durata triennale.

Con una consolidata esperienza alla spalle in diversi comuni dell’hinterland milanese, Dongiovanni ha ricevuto importanti riconoscimenti professionali, tra cui quello di “Vittima del dovere” dal Capo della Polizia e Direttore generale della Pubblica Sicurezza perché ferito in modo grave, il 4 settembre 2010, nel corso di operazioni di polizia giudiziaria volte al contrasto del traffico e del consumo di sostanze stupefacenti. In questo periodo di transizione il Comando di Polizia Locale è stato retto ad interim dal dirigente dell’Area Servizi al Cittadino Mauro Torelli.