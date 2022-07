Raffica di multe nei controlli notturni: dalle patenti irregolari alle revisioni “dimenticate”

ANCONA - Controlli notturni della polizia locale, i vigili hanno sorvegliato la Flaminia con tre postazioni. Circa 400 veicoli controllati con 8 agenti e tre ufficiali. 7 multe sono state elevate per omessa revisione, due per fari non funzionanti. Tra i sanzionati anche un’automobilista con patente della Florida, ma senza il permesso internazionale o traduzione al seguito.

Una contravvenzione è stata staccata per mancanza delle cinture di sicurezza. Altre 2, invece, perché i conducenti non avevano la patente al seguito. Multata anche una persona perché sorpresa a guidare con una patente di diversa categoria. Un sanzionato per mancanza di assicurazione.