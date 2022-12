La Polizia locale prepara la task force di Natale: blocco della viabilità intorno a piazza Cavour dalla Vigilia all'Epifania

ANCONA - La città si prepara ad accogliere la folla di visitatori per il periodo di Natale. Il centro vestito a festa sembra essere già un’attrazione per migliaia di persone che arrivano anche dalla provincia. Ma non mancano i disagi, in particolare per quanto riguarda la viabilità. Ecco perchè la Polizia locale ha già preparato la task force per le giornate clou del BiAncoNatale. Ferie bloccate a tutti gli agenti per il periodo che va dal 15 dicembre alla vigilia compresa. «Avremo in servizio dalle 30 alle 35 unità per turno - specifica la comandante Liliana Rovaldi - e i turni giornalieri saranno 3, tenendo conto che il sabato smonteremo a mezzanotte, mentre tutti gli altri giorni alle 22». Mentre dal 26 dicembre all’epifania gli agenti diventeranno 25 a turno, sempre su un totale di 3 turni al giorno. «Visto che dal 15 al 24 dicembre abbiamo richiesto la presenza di tutto il personale - aggiunge la comandante Rovaldi - dal 26 all’epifania abbia ristabilito due turni di ferie».

Il focus

Particolarmente attenzionato dalle divise della Polizia locale sarà ovviamente il centro città, teatro di spettacoli, mercatini e iniziative di intrattenimento. «Avremo intorno alle 3-4 pattuglie appiedate per turno a monitorare che tutto si svolga nella norma e senza problemi per l’utenza - spiega la comandante -, poi avremo dislocate sul territorio anche le pattuglie automontate, non solo nelle intersezioni alle principale arterie del centro, ma anche nelle periferie. In particolare nei punti che reputiamo maggiormente critici, così da gestire al meglio la viabilità». Inoltre dal 24 dicembre al 6 gennaio piazza Cavour verrà chiusa al transito delle auto «in modo da rendere più sicura la permanenza delle persone a piedi» specifica la comandante che si lancia in un accorato appello: «sfruttate al massimo i park coperti, in particolare quello degli Archi, e i bus navetta che conducono al centro. Più si evita di raggiungere il cuore della città con le auto e meno ingorghi si verificheranno». Quindi tutto pronto per la gestione della sicurezza stradale lungo il periodo delle feste. Ora non resta che sperare che i consigli della comandante Rovaldi vengano seguiti da più persone possibile.