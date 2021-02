Polizia locale, multe per oltre cinque milioni di euro: il bilancio del 2020

La polizia locale dà i numeri e rende note lle stime sugli interventi nel 2020 per un valore che sfiora i sei milioni di euro di multe (55.141 infrazioni per un valore di 5.973.466,17 euro): in totale sono state 33.147 le pratiche evase, 22.848 le segnalazioni telefoniche alla centrale operativa della Polizia locale che hanno dato seguito ad interventi sul territorio, 6.907 gli accertamenti anagrafici per la verifica della residenza.

A questi numeri si aggiungono poi 55.141 le infrazioni gestite, di cui 37.245 sanzioni elevate dal personale, 12mila infrazioni per eccesso di velocità e 44mila punti della patente decurtati. Al 31 dicembre 2020 il Corpo della Polizia Locale contava 112 unità, tra i quali il comandante Liliana Rovaldi, 16 Ufficiali, 92 Agenti (di cui 10 a tempo determinato) e 3 Impiegati amministrativi. «Lo scorso anno è stato caratterizzato da una intensa attività, accresciuta anche dal lavoro effettuato per via dell’emergenza Covid ed il cui bilancio sarà pronto nei prossimi giorni – spiega la comandante Liliana Rovaldi -. Al di là dei numeri voglio sottolineare due aspetti: finalmente nel corso del 2019-2020 siamo riusciti ad assumere nuovo personale, 27 giovani grazie ai quali abbiamo potuto garantire adeguata copertura ai servizi e dall’altra parte avviare e potenziare alcune attività come il vigile di quartiere o il progetto antitruffa rivolto agli anziani». L’Ufficio viabilità ha emesso 972 ordinanze per le modifiche temporanee alla circolazione stradale mentre i permessi rilasciati per l’occupazione temporanea di suolo pubblico sono stati 1.096.

Polizia giudiziaria

L’attività della Sezione di polizia giudiziaria si è concretizzata in 72 denunce all'Autorità Giudiziaria e indagini delegate, e sono state redatte 32 comunicazioni di Notizie di Reato alla Procura della Repubblica a carico di ignoti. Sono state identificate tramite rilievi foto-dattiloscopici 10 persone e effettuate 1.173 notifiche su delega dell’Autorità Giudiziaria. Eseguito un arresto ed effettuati 11 sequestri giudiziari. Nella Sezione Edilizia – Ambiente per esempio, nel 2020 sono stati eseguiti 264 controlli edilizi e depositate 9 notizie di reato alla locale Procura della Repubblica e effettuate 6 operazioni di indagine delegate dalla Procura. I pareri rilasciati per i passi carrabili sono stati 60 e sono state rilasciate 103 autorizzazioni per le insegne pubblicitarie.

Controlli ambientali

Sono stati effettuati 180 controlli congiuntamente al personale di Ancona Ambiente per la verifica del rispetto del regolamento comunale relativo alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e 57 ispezioni a seguito di segnalazioni ed esposti di cittadini per abbandono di rifiuti sul territorio comunale. A seguito di questa attività sono state accertate 90 violazioni di carattere amministrativo ed inviata una segnalazione alla Procura della Repubblica .Per l’attività di videosorveglianza ambientale, a seguito della visione dei fotogrammi, sono state contestate di 180 violazioni.

Controlli commerciali

I controlli delle attività commerciali riferiti anche ai mercati sono stati 283. Le operazioni di spunta nei mercati sono state 190 e sono state verificate le posizioni amministrative - contrattuali dei commercianti nel rispetto dell'art. 38 della L.R. 27/2009. Per quanto riguarda invece le attività in sede fissa, a riscontro delle richieste formulate dall’Ufficio SUAP., sono stati eseguiti: 85 accertamenti su pubblici esercizi; 25 controlli nei confronti di attività sottoposte a provvedimenti di sospensione, 4 controlli su attività ricettive extralberghiere. Inoltre, nel corso dell’anno sono state sottoposte a controllo amministrativo 23 imprese artigiane esercenti l’attività di estetista e di acconciatore, le quali hanno mostrato generale aderenza alle prescrizioni normative e regolamentari di settore, oltre che ai protocolli comportamentali anti-covid. Le verifiche riguardanti l'avvio di attività commerciali on-line richieste dall’Ufficio SUAP sono state 17.Sono stati elevati n. 6 verbali per violazioni al regolamento sui Dehors. Le violazioni accertate in materia di decoro urbano e volantinaggio sui parabrezza dei veicoli sono state pari a 5.I controlli effettuati su pubblicità temporanea sono stati n. 143 ed elevate n. 29 sanzioni.

Controlli Anagrafici

Gli accertamenti anagrafici per la verifica della residenza, su richiesta dell’Ufficio Anagrafe sono state complessivamente 6.907.Sono stati effettuati 42 accertamenti richiesti dai Servizi sociali, dall’ ufficio Alloggi ed altri uffici comunali. Per conto della Prefettura sono stati effettuati 25 accertamenti. Per conto della Questura sono stati effettuati 75 accertamenti. A questa gran mole di lavoro si assomma tutta una serie di attività di prevenzione che hanno visto la Polizia Locale di Ancona partecipare a numerosi bandi e realizzare diversi progetti, come quello in parternariato con i Comuni di Senigallia e Falconara per un finanziamento di 435.519 euro per il progetto “no alcool, no drugs, no cash”; partecipazione al progetto della Prefettura per la prevenzione e contrasto del maltrattamento degli animali attraverso il quale è stato cofinanziato l'acquisto di 4 biciclette a pedalata assistita utili ad un controllo capillare all'interno delle aree parchi pubblici; la partecipazione al progetto “Scuole sicure” ha portato alla realizzazione di impianti di videosorveglianza in diverse scuole cittadine. Ultimo, ma non meno importante il progetto di prevenzione per il contrasto truffe anziani concretizzatosi in 80 incontri sul territorio in collaborazione anche con associazioni per la terza età.