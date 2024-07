Centinaia di controlli e violazioni per decine di migliaia di euro da parte della polizia locale

JESI – Sono state centinaia le violazioni accertate nei primi sei mesi dell’anno attraverso le verifiche effettuate dal Comune di Jesi su dehoors, sale gioco e prodotti alimentari dove l’attività di controllo spazia dall’etichettatura alla data di scadenza, dall’igiene al rispetto dei protocolli sanitari, attraverso il servizio Tutela del consumatore della Polizia locale assieme all’Unità operativa di pronto intervento e sicurezza negli esercizi commerciali, unitamente alle ulteriori attività svolte nello stesso periodo nell’ambito del servizio interforze di ordine pubblico su locali pubblici, sono state addirittura un centinaio le violazioni accertate per un importo complessivo pari a decine di migliaia di euro.

In particolare sono segnalati due interventi piuttosto recenti. Il primo ha riguardato l’accertamento della presenza all’interno di una sala slot di uno sportello Atm in palese violazione della normativa regionale di contrasto alla ludopatia. Il secondo la vendita di prodotti alimentari in assenza del titolo autorizzativo e della necessaria notifica sanitaria lungo viale della Vittoria da parte di un uomo extracomunitario, cui è stata sequestrata 10 chili di merce la quale è già stata distrutta in quanto deperibile. Allo stesso è stata anche comminata una sanzione di circa 8.000 euro.

L’attività di controllo proseguirà, fa sapere il Comune, con l’obiettivo di garantire ai cittadini acquisiti o comunque forniture di beni e servizi nel rispetto delle normative di legge a tutela della salute e della sicurezza pubblica.