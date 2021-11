«Polizia locale, turni limitati». La Rovaldi non ci sta: «In campo per ciò che ci compete»

Emergenza microcriminalità: «La polizia locale c’è, ma con il suo ruolo che è diverso da quello delle “forze di poliza”». La comandante della municipale dorica, Liliana Rovaldi, è intervenuta durante il consiglio comunale monotematico in corso di svolgimento. La Rovaldi ha risposto al consigliere FdI Marco Ausili, che annotava turni limitati delle pattuglie fino alle 20: «Dal mercoledì al venerdì si lavora fino alle 22, il sabato fino alle 24 e gli altri giorni fino alle 20,30- ha detto la Rovaldi- in questi orari rileviamo incidenti su Ancona e sulla Statale, liberando le altre forze da questo compito».

«A livello nazionale, la Polizia locale non fa parte delle “forze di polizia”- ha detto la Rovaldi- abbiamo una realtà a volte anomala, che ci trova a dover affrontare commenti e giudizi i quali ci portano a doverci difendere su determinati fronti. La nostra presenza è continuativa per le attività che ci competono per legge, ad Ancona siamo una presenza costante sul territorio. Il vigile di quartiere, che è stato voluto da questa amministrazione, comporta 9 agenti sul territorio per coprire quartieri e frazioni. Da gennaio al 10 novembre questo servizio specifico ha effettuato 6.950 interventi». A luglio è stato riaperto il presidio di piazza Ugo Bassi con determinati orari: «In centro abbiamo due pattuglie appiedate più altre due lungo il viale della Vittoria, piazza Diaz, piazza IV novembre e corso Amendola- spiega la Rovaldi- oltre a queste, ci sono le pattuglie antinfortunistiche, due per turno. Rilevano incidenti (652 da gennaio al 21 ottobre, ndr) e facendo questo sollevano le forze di polizia da questa incombenza». La Rovaldi ha voluto citare anche le pattuglie in e-bike: «Spesso arrivano dove i mezzi non riescono. Noi ci siamo- ha concluso la comandante- abbiamo chiuso 4 uffici ma non perché non ci fosse da fare, bensì perché l’attività interna è stata spalmata sugli altri uffici mentre i neoassunti fanno servizio esterno per dare risposte alla città».