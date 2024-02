Al via il concorso per assumere due nuovi agenti a tempo pieno e indeterminato

FALCONARA - Al via il concorso del Comune di Falconara per l’assunzione di due nuovi agenti di polizia locale, che saranno assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato. Il bando è stato pubblicato ieri, 5 febbraio, sul portale istituzionale del Comune di Falconara e sul sito InPa: i candidati avranno tempo fino al 6 marzo per partecipare alla selezione. E’ prevista una prima prova pratica, cui seguiranno una prova scritta e una orale. Le date saranno pubblicate sul sito dell’ente.

I candidati dovranno essere in grado di svolgere tutte le funzioni e i compiti istituzionali previsti, come garantire il rispetto «delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune». In particolare saranno chiamati a svolgere «servizi di polizia stradale, polizia edilizia, polizia giudiziaria, polizia ambientale, polizia commerciale, fiere e mercati». Dovranno vigilare su settori come igiene e sanità pubblica, pubblici servizi e attività ricettive e se necessario «prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché, in caso di privati infortuni». Tra i compiti previsti, quelli che garantiscono la tutela «della sicurezza del patrimonio pubblico e privato, dell’ordine, del decoro e della quiete pubblica». Gli agenti sono inoltre chiamati ad accertare gli illeciti amministrativi, a prestare servizio d’ordine e di rappresentanza, collaborare ai servizi e alle operazioni di Protezione civile, svolgere funzioni tipiche di prevenzione ed educative, «anche attraverso un costante e qualificato rapporto con la popolazione». Deve inoltre collaborare con le altre forze di polizia, per realizzare interventi coordinati sul territorio.

«I neoassunti – spiega l’assessore al Personale Marco Giacanella – vanno a sostituire persone in mobilità che hanno colto occasioni di progressioni di carriera. Il Comune di Falconara ha programmato queste selezioni per reintegrare l’organico della polizia locale, che svolge ruolo strategico per la nostra amministrazione».