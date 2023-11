Chiamano Polizia, personale sanitario e pompieri per la vicina "bussatrice"

ANCONA – Telefona a Polizia, personale sanitario e vigili del fuoco per risolvere la querelle con la vicina “bussatrice”. E’ accaduto ieri sera nei pressi di via De Gasperi, dove due condomini, un uomo ed una donna, hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. A motivare la presenza degli agenti, il comportamento di una vicina di casa, che poco prima aveva bussato con veemenza alla loro porta, urlandogli di venire fuori, una scena che, stando alle parole della coppia, sarebbe già avvenuta in altre circostanze. L’uomo, che non è stato in grado di spiegare dove la vicina fosse e di sua iniziativa aveva già allertato sia il personale sanitario che i Vigili del Fuoco, appariva piuttosto confuso ed agitato, menzionando fantomatici precedenti penali della donna e fornendo, a suo dire, validi motivi per entrare all’interno dell’appartamento, pretendendo una risoluzione immediata ai suoi problemi.

Dopo averlo invitato con fermezza ad allontanarsi dalla porta di casa della vicina, gli agenti hanno infatti provato più volte a bussare alla porta della donna, senza alcun risultato né riscontri dall’interno, pur presentandosi come agenti di polizia. Riportata la situazione alla tranquillità, gli agenti hanno provveduto a far calmare l'uomo, il quale ha riferito di volersi recare presso gli uffici competenti per sporgere denuncia.